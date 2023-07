Las imágenes virales de Brad Pitt a sus casi 60 años en Wimbledon: "¿Por qué no envejece?"

Con permiso de Charlotte y George de Gales, y, por supuesto, de Carlos Alcaraz, el otro gran protagonista de la final de Wimbledon del pasado domingo fue Brad Pitt.

En la Pista Central del All England Lawn Tennis & Croquet Club, con estrellas del cine en las gradas como Hugh Jackman, Ariana Grande, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Daniel Craig y Rachel Weisz y el propio Pitt, el brillo se trasladó al césped para que el tenis español celebrase un tercer triunfador masculino en la hierba londinense tras Manolo Santana (1966) y Rafa Nadal (2008 y 2010).

Pero, si nos fijamos en las gradas -y en lo que ha retumbado en las redes sociales en las horas posteriores al partido-, el gran protagonista fue, sin dudas, el actor de Oklahoma.

El motivo de tanta atención no ha sido otro que el imponente físico que se gasta a sus casi 60 años (los cumplirá en unos meses). Por eso, el intérprete de Seven ha revolucionado a los usuarios de las redes sociales, que no han dejado de compartir imágenes, vídeos y de hacer graciosos meses de Pitt.

A Brad Pitt se le reza. pic.twitter.com/H7u4e6sP5Q — Fernanda Ostos (@fernandaostos) July 18, 2023

El actor se plantó en la final luciendo las clásicas gafas aviador, el pelo algo despeinado, barba de algunos días y un outift vaquero que ha levantado pasiones y que han hecho que sus imágenes hayan dado la vuelta al mundo. "¿Tendrá el secreto de la eterna juventud?", "¿Por qué no envejece?", se preguntan la mayoría.

Brad Pitt va a cumplir 60 años en unos meses. 😐 pic.twitter.com/T5gddgHJlQ — #PorQuéTT (@xqTTs) July 16, 2023

Tato Abadía tenía 27 años cuando fichó por el Atlético. El otro es Brad Pitt a sus 59 años este fin de semana en Wimbledon pic.twitter.com/LBCXc3OJW2 — Puerta de Tannhäuser (@JaviTannhauser) July 17, 2023

Brad Pitt con 59 años / Yo desde que cumplí los 18 años pic.twitter.com/vlUNVCmElZ — El Profeta (@EiProfeta) July 17, 2023