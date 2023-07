Encuentran un teléfono perdido y graban un vídeo para ayudar a recuperarlo: "Somos unas personas maravillosas"

Perder el teléfono móvil puede significar no volver a recuperar jamás el contenido del dispositivo. Lo normal es no llegar a encontrarlo, pero a veces ocurren milagros y puede darse el caso. Aunque, lo más sorprendente para Lola no fue poder volver a tenerlo, sino lo que encontró al encenderlo.

Así lo ha enseñado la joven de El Puerto de Santa María, en Cádiz, quien consiguió recuperar su teléfono gracias al buen hacer de unos jóvenes. Al principio, todo era normal, hasta que se metió en la galería de fotos para descubrir un detalle del que difícilmente se podrá olvidar.

Todo ocurrió cunado cuatro jóvenes, Juanma, Lourdes, Marta y Natalia, volvían de fiesta. Como así han desvelado a NIUS, el dispositivo estaba encima de un coche, por lo que no dudaron en tomarlo para que, si llamaba el dueño, poder recuperarlo. Para demostrar que tenían buenas intenciones no dudaron en grabar un vídeo.

Quillo perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llame pa buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos d Córdoba. Hoy acabo d encontrarme este video en la galeria, no soy Toñi moreno pero hago una petición pa q os den el pin de personas maravillosas pic.twitter.com/mqpetyKB1E — Lola Cepero Alcain (@l_cperrro) July 16, 2023

"Quillo perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llame para buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos de Córdoba. Hoy acabo de encontrarme este video en la galería, no soy Toñi Moreno, pero hago una petición para que os den el pin de personas maravillosas", explica Lola, la propietaria del teléfono.

"Hola, tenemos tu móvil", comienza a decir los jóvenes en el vídeo, "Te lo vamos a devolver porque somos unas personas maravillosas", explican haciendo referencia al programa de la andaluza.

Pero, en medio de la alegría, se dieron cuenta de que, si ellos grababan, no podrían ver la persona lo que estaban haciendo, aunque de poco les importó: "¿Pero cómo va a ver esto? No sé, pero llámanos y te lo damos".

Nos encanta que os acordéis de nosotros cada vez que hagáis algo bonito. ¡Sois, sin duda, gente maravillosa! 🩷 https://t.co/H9QUy6Yr6F — Gente Maravillosa (@GMaravillosa_TV) July 17, 2023

finalmente, Lola pudo recuperar su dispositivo y el tuit en el que muestra el buen hacer de los jóvenes se ha hecho viral. Actualmente, cuenta con más de 605.000 reproducciones y 15.000 'me gusta'. Además, la bandeja de comentarios se ha llenado de aplausos hacia el grupo de amigos por su simpatía y lo "coordinados" que están para decir "gente maravillosa".