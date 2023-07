Recibe numerosos audios de WhatsApp y ocasiona un apasionado debate por Twitter: "¿Os escucharíais todo esto?"

Comunicarse por audios de WhatsApp es una práctica habitual hoy en día, especialmente cuando queremos contar algo con detalle o cuando no tenemos tiempo para teclear en el móvil.

Sin embargo, también existe la gran discusión acerca de escucharlos o no. Algunas veces estas grabaciones de voz pasan a ser un monólogo y resultan costosas de escuchar para quien las recibe. Eso es lo que le ocurrió al creador de contenido ItsD3lay, que revolucionó Twitter con una captura de pantalla en la que mostraba los numerosos audios que le mandó una joven por WhatsApp.

Un total de ocho audios, algunos de poco más de un minuto, otros de seis minutos y el más largo de doce. "¿Os escucharías todo esto?", posteó el tuitero a sus más de 100.000 seguidores, dando lugar a un infinito debate sobre el hecho de escuchar o no este tipo de audios.

Algunos repudiaban ese tipo de actos y otros se asombraron ante el tiempo que había empleado la chica en grabar esos audios, como respondió una usuaria: "No, porque son más de 40 minutos. Si usamos la calculadora del celular y sumamos exactamente cada minuto que dura el audio, nos podremos dar cuenta de que dura 42 minutos con 2 segundos".

Otros, sin embargo, razonaron de manera distinta y aludieron a la confianza con la otra persona: "Si lo ha hecho es porque confía en que lo vaya a escuchar, sea quien sea lo escucho entero".

También hubo algunos que no encontraron el sentido al debate, como posteó otro usuario: "No entiendo esa superioridad de si uno lo escucharía o no. Si alguien tiene la confianza para contarte algo así, qué menos que tener esa confianza de vuelta para decirle que te la pela".