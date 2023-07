Una 'tiktoker' hace un llamamiento a las "novias víctimas del pádel": "No estáis solas"

El pádel es actualmente uno de los deportes más populares del momento. Gracias a su facilidad a la hora de aprenderlo y los pocos materiales que necesitan, no son pocos los españoles que se han unido a esta nueva moda.

Sin embargo, esta tendencia deportiva no está siendo una alegría para todo el mundo. Así lo ha explicado la tiktoker heyleire, quien ha hecho un vídeo haciendo un llamamiento a las "víctimas de la enfermedad del pádel".

"Esto es un llamamiento a todas las novias víctimas del pádel que conviven con esta enfermedad todos los días", ha explicado la joven en su vídeo que ha acabado haciéndose viral, "una vez la pareja contrae esta enfermedad ya no hay solución y hay que aprender a convivir con ello".

Según explica en su publicación, el mayor problema es que "no les vale con estar contagiados, quieren contagiar" y es que da igual cuando llamen a sus novios, siempre están jugando y buscando amigos con los que ir a entrenar.

"Se piensan que son números. 'Mira cariño soy un 5.2 en playtomic', vale me la pela José. Hemos gastado mucho este mes, 'mira qué pala más guapa me he comprado'", explica muy indignada la joven.

El vídeo cuenta ya con más de dos millones de reproducciones, y casi 129.000 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de las quejas de miles de chicas que sufren la misma "enfermedad".

"No estáis solas" han destacado muchas. "Tan fácil... como ser su compañero o compañera…" o "Ánimo, chicas, de todo se sale" han sido algunos de los comentarios más repetidos.