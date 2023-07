Pide comida en un área de descanso y se sorprende al ver la cuenta: "No sé si es la norma o me acaban de crujir"

A la mayoría de personas le ha ocurrido alguna vez que tras comer en un restaurante o un bar se le ha quedado una cara de sorpresa al ver la cuenta, ya sea porque hay un importe adicional por un concepto inesperado o por el excesivo precio de los platos.

Precisamente, esto último es lo que le ha pasado a un conocido tuitero español que publica bajo el nombre de @SoyCamarero. Su contenido suele denunciar las malas condiciones a las que se ven sometidos los camareros y camareras, pero esta vez se ha hecho viral al compartir una experiencia particular en un bar.

Al parecer, el anónimo que lleva la cuenta de Twitter paró a comer en un área de descanso antes de continuar con su trayecto en carretera. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ver el ticket: "Esto de área de descanso creo que se pasan un poco, ¿no? No suelo parar en estos sitios, así que no sé si es la norma o me acaban de crujir".

En la imagen que adjunta junto al texto se puede ver los platos que ha pedido: dos refrescos, una panacotta, un tortellini, un bocadillo crispy chicken, agua con gas, dos ensaladas césar de pollo, un codillo asado y dos panecillos. El total asciende a 67,75 euros.

Esto de área de descanso creo que se pasan un poco ¿No? No suelo parar en estos sitios, así que no sé si es la norma o me acaban de crujir😂 pic.twitter.com/7QAD2t2TVz — Soy Camarero (@soycamarero) July 6, 2023

Entre todos los platos destacan la botella de agua, que se acerca a los tres euros, y los dos refrescos, que cuestan 6,70. Lo más caro es el codillo asado, con un coste que ronda los 18 euros, y las dos ensaladas, que tienen casi el mismo precio que el codillo.

Después está el tortellini, de 10 euros, el bocadillo de ocho, la panacotta por 2,50 y dos panecillos por más de dos euros. Unos precios cuya legitimidad el usuario ha dudado por un momento, por lo que ha compartido su impresión con el resto.

Así, sus seguidores no han tardado en responder, algunos señalando que son precios normales y otros confirmando que las áreas de descanso suelen tener esos precios, pero que no quita que sean elevados. "Yo soy camionero y te lo confirmo, las áreas de descanso, salvo honrosas excepciones, son un robo", sostiene una persona.

"No te han crujido. son precios normales si esto te parece caro, mejor no salgas de España salvo que vayas a países tercermundistas o en vías de desarrollo", contesta otro usuario. "A ver, esos precios son un atraco. Pero no es que te hayan crujido solo a ti, sino que (desgraciadamente) suele ser la norma", añade otro.

"Y por eso JAMÁS paro en Áreas de Servicio. Mucho mejor buscar una venta o entrar a un pueblo e ir a un bar normal. Tardas 10 minutos más, pero el ahorro es considerable (por no hablar de la calidad)", mantiene otro individuo.