El veredicto de un conocido youtuber italiano sobre las nuevas pizzas de Mercadona

El famoso pizzero y youtuber italiano, Pino Prestanizzi, que regenta la pizzeria La Briciola (La Miga en español) en Barcelona, ha decidido probar las nuevas pizzas de Mercadona, alentado por su hijo, y juzgar si están o no a la altura de una verdadera pizza.

Las pizzas elegidas son la de prosciutto (jamón) y formaggi (queso) y, a simple vista, Pino admite que "tiene buena pinta la masa" y aprueba que sean de "nevera" y no "congeladas".

En cuanto al sabor, "verdaderamente sabe a pizza", ha añadido el pizzero quien se ha quedado sin palabras y ha alabado la fermentación y el buen olor de las últimas pizzas que comercializa el conocido supermercado.

El youtuber italiano ha mostrado su asombro: "No puede ser. Hasta el queso funde. Mirad la fermentación. Bravo. Por fin, después de todo lo que he dicho yo de que no tiene fermentación, al final lo han entendido. Tiene buena pinta".

"Como pizza de supermercado precocinada, siete minutos en el horno, hay que hornearla bien, pero sabe a pizza", ha sentenciado.