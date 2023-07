Una azafata explica "los patrones que se repiten en los españoles" cuando van en avión: "No lo he visto en ningún otro país"

Aunque en España existen una gran cantidad de culturas que conviven, lo cierto es que a la hora de comportarse, la mayoría de los españoles suelen seguir las mismas reglas. O al menos, así lo asegura una azafata de vuelvo en Tiktok.

La joven, llamada Ainoa, lleva apenas dos meses trabajando como tripulante de cabina, pero no deja de sorprenderle cómo solo los españoles son los únicos que tienen este tipo de comportamientos,

"Llevo trabajando como azafata de vuelo aproximadamente dos meses y he hecho muchos vuelos a España, por tanto, he volado con muchos y muchas españolas y estos son patrones que se repiten en la gente española en los vuelos", ha comenzado a explicar la joven en su vídeo.

"¿Qué nos pasa? O sea, ¿Por qué los españoles aplaudimos cuando aterriza el avión? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y dices gracias al conductor. Os lo juro, que no lo he visto en ningún otro país, en ninguna otra nacionalidad", ha opinado la joven con tono humorístico.

De hecho, otra cosa que también le sorprende es cómo los españoles, a diferencia del resto de pasajeros, no consumen ni bebidas ni alimentos durante todo el recorrido. Además, otro patrón que se suele repetir es el quejarse por todo y hablar en voz alta.

"Por supuesto, esto no es ni mejor ni peor que otros países, es simplemente lo que los españoles hacemos y yo, pues lo he aprendido, aunque lógicamente ya lo sabía, porque yo en parte, pues también lo he hecho", ha finalizado la joven explicando cómo ella también ha 'pecado' de cometer los mismos actos.

El vídeo cuenta ya con más de 381.600 'me gusta' y cientos de comentarios dando sus opiniones. Algunos usuarios han querido explicar por qué se comportan así. "Yo aplaudo por el alivio de no haber muerto en el vuelo", ha confesado un usuario, mientras otro explica que "la comida en el avión es pésima y además muy cara".