Un reguetonero le hace una canción a los autobuses públicos de Pamplona por San Fermín

El cantante, compositor y productor navarro conocido como Martains ha aprovechado la llegada de San Fermín para lanzar un nuevo tema que homenajea no sólo a la fiesta más famosa de Pamplona, también a su transporte público.

La canción se llama Villavesa, que es como se conocen en esa zona a los autobuses de servicio público. El nombre proviene de la antigua empresa de transportes La Villavesa SA, la primera que hizo transporte de pasajeros interurbano y que tenía su sede en la localidad de Villava.

Martains hace un homenaje al servicio público de transporte cantando sobre una historia de amor que comienza a bordo de uno de estos autobuses, cuando el personaje de la canción conoce a una extranjera que va de fiesta a San Fermín y con la que acaba teniendo un romance.

"Ella me dio un beso en la villavesa, me puso travieso y ella se puso traviesa. No era de Pamplona, pero vino a la fiesta, puse reguetón que sé que todo empieza", es el estribillo de la canción.

Pero así como los trayectos en bus tienen un principio y un final, el romance del muchacho con la turista también lo tiene y el videoclip termina con el cantante más triste que alegre, eso sí, siempre rodeados de estética sanferminera y de iconos como el pacharán o el Osasuna.