Un enfermero explica por qué no debes llevar calzoncillos debajo del bañador

La práctica de llevar calzoncillos debajo del bañador viene siendo muy habitual en época de playa y piscina. Sin embargo, en términos de salud no es nada aconsejable, tal y como recuerda el enfermero Jorge Ángel en TikTok, donde acumula más de 5,3 millones de seguidores.

"¿Usáis calzoncillos con el bañador? A mí, personalmente, me parece una guarrada", ha opinado el enfermero, que también ha querido explicar los motivos de salud por las que no es recomendable, más allá de los gustos de cada uno.

"Los bañadores suelen ser de un tejido que se seca muy rápido", sin embargo, añade, "el calzoncillo tarda más en secarse", por lo que se forma "más humedad y más riesgo de hongos".

En el mismo vídeo de TikTok, Jorge Ángel también ha resuelto una posible duda que pudiera surgir a aquellos que estén pensando en dejar a un lado el calzoncillo. "Hay gente que dice 'no, pero es que, ¿y si se pone contenta?', pero los bañadores van diseñados con una rejilla, así que no os preocupéis, que eso ahí se queda", ha aclarado.

La explicación, sin embargo, no ha convencido a muchos de los seguidores del enfermero, que han justificado el roce de la rejilla interior como el motivo principal por el que llevan ropa interior. "Esa tela es mortal", "según yo, se usa bóxer cuando vas al mar para que la arena no te roce", "yo lo utilizo para que no se marque demasiado" o "yo lo uso porque tengo miedo de que se me vea por abajo", han sido algunas de las respuestas que se pueden leer en la red social.

Ante tantos comentarios, el enfermero Jorge Ángel ha reconocido que no entiende "cómo no han inventado algo diferente, veo muchos problemas", ha concluido.