La conversación de WhatsApp de una alumna con su padre sobre una profesora en plena graduación arrasa: "Qué máquina"

La usuaria de Twitter @mariaajesus_11 se ha hecho viral en las redes sociales tras compartir una conversación por WhatsApp que mantuvo con su padre en plena graduación.

Según explica la joven a Huffpost, Blas, como se llama el progenitor de la joven estudiante, le escribió para avisarle de que ya estaban sentados en los bancos habilitados en los que se colocaban los familiares de los alumnos.

"Y fresquitos, uf", añadió el progenitor, de manera irónica, por el calor que hacía en la sala.

conversación con mi padre mientras me graduo pic.twitter.com/clcbUl9LYU — maj× (@mariaajesus_11) June 30, 2023

Sin embargo, lo que realmente se ha hecho viral de la conversación es el comentario del padre a una revelación de su hija. Tal y como señala el medio citado, y como se ve en la captura de WhatsApp, después de que una de las profesoras ofreciera un discurso durante la graduación, la estudiante le contó a su padre que lo que le había pasado con esa docente: "Fue la que me suspendió con un 4,9".

"No le he hecho palmas", aseguró su padre como reacción y justo antes de que su hija le respondiera con un "así me gusta". Una respuesta, la de Blas, que ha hecho las delicias de Twitter, donde la conversación ya es viral con casi 5 mil 'me gusta' y reacciones como "qué máquina", "Blas padreando" o "podríamos ser mi madre y yo perfectamente".