Una madre llora y monta un "espectáculo" al ver el cambio de 'look' de su hijo tras 14 años sin cortarse el pelo: "No me entendéis"

Una usuaria, de nombre Sandra Sánchez, ha compartido en TikTok un vídeo en el que su hermano decide hacerse un cambio de look tras 14 años sin cortarse el cabello. Una idea que no fue muy bien acogida por su madre, quien ha montado un espectáculo, con llanto incluido.

El joven se ha lanzado a cambiar su imagen tras llevar más de diez años luciendo una frondosa melena rizada. Un momento que ha querido inmortalizar su hermana, Sandra y es la razón por la que ha grabado todo el proceso de cambio. No obstante, lo que más ha llamado la atención del clip ha sido la reacción que ha tenido su madre, quien también formó parte del proceso.

"Mi hermano se corta el pelo después de 14 años y mi madre monta un espectáculo", es la descripción que lee en el vídeo, que acumula tres millones y medio de visitas. La grabación empieza mostrando al hermano de la usuaria con su antiguo peinado, justo antes de entrar en la peluquería.

Mientras al joven le lavan el pelo, su madre empieza a llorar, dejando ver que le está dando el último adiós a la melena de su hijo. "Qué madre más peculiar tenéis, eh", se escucha decir al peluquero en el vídeo. La tragicómica situación se hace más dura cuando la mujer observa el primer gran corte. "¿Es que no sabes cortarlo?", preguntó la madre al peluquero al ver que debido a la abundancia de cabello las tijeras apenas podían realizar el corte.

El nerviosismo y la sensación de desespero eran inocultables para la mujer, quien lloraba en cada rincón del local. "No me entendéis. Si no me entendéis, pues bueno. Es como si me lo hubiese cortado a mí", aseguraba entre lágrimas la progenitora a los allí presentes, quienes estaban sorprendidos, y con alguna carcajada de por medio, ante la reacción de la mujer.

Tras varias desazones, por fin llegó el resultado final. El espectacular cambio de 180 grados del joven pareció calmar los nervios incontrolados de su madre. "Está guapísimo", admitía la mujer, cuyo comentario fue apoyado por el barbero: "Más guapo que con el pelo largo mil veces".

El clip ha provocado numerosas reacciones en la red social, donde los usuarios aseguran empatizar con la madre del joven y, por supuesto, entenderla, mientras otros comentarios alaban lo bien que le ha quedado el nuevo corte al joven. "¡Está muy guapo con su nuevo corte de pelo! Entiendo a la mamá, significa el fin de una etapa" o ""Pues ha quedado muy mono el chiquillo. La mamá con la pena... Son sus niños y para ella no crecerán nunca", son algunas de las opiniones que se leen en el post.