La emotiva despedida de una profesora de Educación Física a sus alumnos tras cuatro años siendo su tutora: "Se me parte el alma"

Las despedidas son duras sobre todo si se ha creado un fuerte vínculo con la persona o grupo de gente a la que toca decir 'adiós'. Así le ha sucedido a una profesora de Educación Física, de nombre Miry, quien ha tenido una brillante idea para hacer más llevadero el cierre de una etapa que ha llegado a su final.

La docente ha compartido en TikTok un emotivo vídeo, que ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones, con el que se ha despedido de sus alumnos tras cuatro años siendo su tutora. Un ciclo que ha sido muy importante para ella, pues estos fueron sus primeros estudiantes tras graduarse como profesional de Educación Física.

"Después de cuatro años toca despedirnos, pero no es un 'adiós' es un hasta luego porque siempre me tendrán para lo que necesiten. Se me parte el alma al pensar que ya no seré más su tutora. Con ellos me estrené como maestra. Han sido mis primeros alumnos y puedo confirmaros que han dejado huella. Os amo con todo mi corazón, pollitos míos", ha expresado la creadora de contenido en la descripción del vídeo.

Para hacer más llevadera el final de esta historia, la profesora ha tenido la idea de versionar la canción Noche Ochentera de Vicco con la finalidad de que sus alumnos no se olviden de esos cuatro años de clases. El tema, reescrito por Miry, ha sido coreado por todos los estudiantes en el aula junto a la versión instrumental de la canción original.

"Primero a cuarto con la de los 90, tengo cuadernos usados en la maleta. Lettering míos por toda la mesa, algo de chuches o chicles de menta. Y me hago mayor porque el próximo curso cambio ya de tutor. Paso yo a quinto y me siento mejor", es como comienza de la canción que Miry ha creado inspirada en sus cuatro años como tutora. "Y se va preparando el ambiente, siguen mis niños y toda la gente. Dime, dime a qué clase vas... Tu cara de sorpresa, a ti te representa, las cosas bonitas, al fin se encuentran...", sigue el tema que quedará para siempre en el recuerdo tanto de la profesora como de los que fueron hasta ahora a sus alumnos.

Una letra que, además de emocionar a sus alumnos, ha llegado al corazón de miles de usuarios en la red social. "Ojalá más personas con esa vocación y ganas", "No estoy llorando, lo prometo", "Eres una profesora para admirar. Espectacular", "La maestra ideal. Para amarla", o "¡Qué gran persona eres", son algunas de las opiniones que los internautas han vertido en el post.