Triunfa con su estrategia para alquilar su trastero en Madrid: "Menudo genio del 'marketing' nos estamos perdiendo"

A la hora de alquilar o vender un inmueble o cualquier otra cosa el ingenio y, por supuesto, una buena dosis de marketing, se antoja imprescindible. En definitiva, una buena estrategia, que puede ser más o menos modesta, pero que tiene que llegar al mayor número de potenciales clientes posible.

Un ejemplo claro lo hemos encontrado en uno de los últimos fenómenos virales que han surgido en las redes sociales. Porque el dueño de un trastero de Madrid está triunfando -y convenciendo- con su manera de publicitar su habitáculo, que mide seis metros cuadrados y 2,5 metros de alto y se encuentra concretamente en la avenida Ciudad Barcelona de la capital.

Ha sido la cuenta de Twitter @Cerni_report la que ha rescatado distintos carteles del dueño en una publicación que ya cuenta con más de 12.000 'me gusta'.

Se puede alquilar un trastero o…



ALQUILAR UN TRASTERO.



Entre los 12 carteles que han visto la luz ha frases tan ingeniosas como estas: "¿1.547 Funkos? Pocos me parecen", "No rompas con la bici estática. Daos un tiempo", "En la seguridad social nunca hay hueco. En tu casa tampoco", "Casarte te ha llenado un vacío. Literalmente", "No eres Pedro Duque pero te mola el espacio", o "Es-pa-cito".

