Un joven desvela qué les extraña a los latinos cuando visitan por primera vez un bar en España

Existen grandes diferentes entre una cultura y otra, a pesar de que algunas de ellas tengan ciertos aspectos en común, como el idioma. Uno de los principales distinciones que suelen destacar los hispanohablantes que llegan desde Latinoamérica a España son las costumbres, las cuales difieren mucho de la realidad que se vive en su país natal.

En este sentido, un tiktoker colombiano, de nombre Jonny, ha desvelado qué les extraña a los latinos cuando pisan por primera vez un bar en España y le sirven una tapa. Una realidad que ha presentado con un toque de humor a través de un clip compartido en la red social, donde ya acumula más de un millón de visitas.

En la grabación, el creador de contenido aparece sentado en un bar, donde ha pedido un tinto de verano. Después de darle la bebida, la camarera le sirvió dos tapas, unas cortezas de cerdo y otra de frutos secos, algo que extrañó bastante al joven. "Yo solo pedí una bebida, esto no lo pedí", ha manifestado el colombiano en el clip. "Tranquilo, el tinto de verano viene con el aperitivo. Aquí tienes", ha respondido, amablemente, la camarera.

El joven ha dejado saber que en Colombia no acostumbran a servir comida junto a la bebida y que, de ser, así de alguna forma u otra se les cobra. Ante esto, la camarera le ha explicado que en España es costumbre incluir las tapas en el precio de las bebidas. Además, ha asegurado que si esta no le gustaba, podría cambiársela.

"¿Esto yo me lo como? ¿Al mismo precio y todo?", ha preguntado, sorprendido y todavía sin estar seguro al cien por cien de que aquello fuese cierto. Una divertida situación que suele ocurrir de forma constante entre los turistas que visitan el país, ya que suelen creer que los aperitivos tendrán un coste adicional.

"No sabía que en España regalaban la comida con la bebida. Voy a pedir otra para irme cenado a casa", ha expresado el joven, a modo de broma, antes de dar fin al vídeo. En el post se leen varios comentarios de usuarios que explican, con toque de humor, que se trata de una "estrategia para que te entre sed y pidas más bebidas". Otros han asegurado que esta situación tiene lugar en varias ciudades pero no en toda España y que lo peor es "cuando eres español y estas acostumbrado a ello y cuando viajas no ponen nada".