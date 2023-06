La queja de una 'tiktoker' por los problemas del turismo en las calas de Mallorca: "Estáis jodiendo la playa por cuatro 'likes'"

La llegada del verano significa el comienzo de la época de vacaciones y descanso. Por ello, no son pocos los que comienzan a buscar los mejores lugares para disfrutar de estos días de calor. Alejados de los lugares más visitados, hay quien busca la intimidad en los lugares más secretos.

Sin embargo, el turismo no siempre es lo mejor para los habitantes de estos lugares, y prueba de ello ha sido el vídeo que una tiktoker ha compartido en su perfil.

"No hagáis más vídeos de las calas de Mallorca", se puede leer en la publicación. "Hablemos de un tema serio, por favor. Dejad de hacer vídeos de las calas de Mallorca, por favor, porque desde que los cuatro listillos de turno que se creen influencers solo deben ser por cuatro likes de mierda, estáis jodiendo toda la isla por cuatro 'likes'", explicaba muy cabreada.

Y es que las Islas Baleares son uno de los lugares más afectados por la masificación del turismo. Como así ha destacado, el problema es el poco respeto que los visitantes tienen por la geografía en la que se encuentran. "Los guiris o la gente viene, te dejan el bote de la crema solar vacío, te dejan el botellón en la playa y en la arena, los peces ya no vienen, los que sobreviven no vienen, te dejan la comida tirada por ahí", ha explicado.

Por ello, ha querido finalizar haciendo un llamamiento ya no solo de cuidado hacia la isla, sino hacia los habitantes también: "No necesitamos más publicidad, para eso están las agencias, chicos, de verdad no necesitamos más publicidad ni nadie que venga y me diga, es que no te puedes perder ir a estos 4 sitios porque luego no se puede ir a esos sitios, el precio de entrada se triplica por vosotros".

El vídeo cuenta ya con más de 123.000 visualizaciones y casi 12.000 m'me gusta'. Por ello, no son pocos los comentarios que le dan la razón e incluso critican que no es solo un problema de las Baleares: "De verdad que triste lo que tenemos que aguantar quienes vivimos en 'destinos turísticos'. Pasa exactamente lo mismo en Canarias. Todo mi apoyo".