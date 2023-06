Escribe una reseña negativa al pedir una tarta 'online' y la respuesta del local le deja en evidencia: "No voy a dejar que mientas"

Cada vez es más habitual hacer pedidos por internet. Por eso, también es cada vez más común ver reseñas de locales de comida de distinta índole. Reseñas que son muy consultadas por otros clientes a la hora de decidir si eligen ese servicio o no, por eso son tan importantes para los negocios.

Uno de los últimos casos que se han hecho virales por internet tiene como protagonistas a Luna & Wanda, un comercio de Madrid que se dedica a preparar tartas y llevarlas a casa, además de prepararlas para recoger en la tienda. Además, indican entre sus servicios que la tarta se cocina el mismo día de entrega.

Sn embargo, un cliente no ha quedado satisfecho con su último servicio, y así se ha explicado en la reseña: "He probado varias veces sus tartas y son exquisitas, por eso no pongo menos estrellas. Pero resulta que no son hechas el mismo día de la entrega como dice su web. He pedido un cambio de fecha de entrega y me lo han denegado ya que la tarta ya estaba hecha del día anterior. Su propuesta es que recoja un domingo una tarta hecha un jueves. Dista mucho de lo que publican. Una pena. Una familia numerosa menos como cliente", ha escrito el cliente.

No conforme con el comentario negativo, la pastelería ha dado su versión y de una forma contundente. "La verdad que no se puede decir una mentira más grande afirmando que nuestras tartas no son hechas en el mismo día. TODAS y cada una de ellas se elaboran por la noche para ser entregadas a la mañana siguiente en un plazo inferior a 24 horas. Tú has intentado cambiar tu pedido por la mañana (cuando la tarta ya estaba elaborada) para el día siguiente y LO ÚNICO que te hemos dicho es que no habría problema en guardártela en nuestras neveras para que vinieses mañana a por ella, ya que la tarta aguanta cuatro días en frío, asegura el local.

Respuesta de Luna & Wanda. Luna & Wanda

Además, detalla cómo ha sido la comunicación: "Te he respondido al minuto, tanto a tu email como a tu WhatsApp y he intentado explicarte por activa y por pasiva cómo podíamos ayudarte. Sin embargo, tu actitud ha sido agresiva. Como te comentaba por teléfono, lo fácil para mi hubiese sido decirte que te hacíamos una tarta para mañana y haberte dado tu tarta de hoy. Eso Sí hubiese sido una tarta DE OTRO DÍA. Pero preferimos ser honestos y transparentes y decírtelo. La verdad que da mucha rabia tener que gastar el tiempo en contestar actitudes de este tipo, pero no voy a dejar que personas como tu mientan a otros clientes", ha zanjado. "Nadie en un negocio quiere clientes así", ha sentenciado el negocio, tras asegurar que, si el cliente hubiese hablado con respeto, habrían procedido a la devolución del dinero.