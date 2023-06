Las llamativas respuestas del dueño de un bar ante las malas reseñas: "Es usted una amargada y una embustera"

Antes de elegir un lugar al que visitar para ir a comer, lo más normal es ya hacer una búsqueda en Google para ver las reseñas que ofrecen. Una herramienta que puede ser muy útil para los futuros comensales o perjudicial para los negocios si son negativas.

Aunque, en ocasiones, la bandeja de opiniones se puede convertir en el campo de cultivo de los mensajes más surrealistas. En estos casos, es la cuenta Soy Camarero la encargada de sacar a la luz los comportamientos más sorprendentes, como este ha sido el caso.

Y es que, si por algo es conocido, la Taberna Guindilla es por las malas contestaciones que el dueño le da a los clientes. Así, si uno de ellos le recrimina su poca educación, el dueño hace acopio de todo tipo de insultos: "Impresentable, mal educado, chorizo, no vaya a locales públicos, sinvergüenza".

¿Os podéis creer que me dan ganas de ir a tomar algo a ese bar ya solo por curiosidad? Jajajaja pic.twitter.com/hdUqRtpj60 — Soy Camarero (@soycamarero) June 15, 2023

Si, por el contrario, se trata de una mujer embarazada que se queja de la falta de respeto, el jefe de la taberna no duda en calificar a la mujer, aunque, eso sí, deseándole lo mejor para cuando dé a luz: "Es usted una amargada y una embustera. Buen parto".

"Hace años que no vamos a tu bar por ti", explica un cliente asegurando que ha bajado mucho el nivel. Y, de nuevo, la ironía del hombre sale a relucir: "No sé a qué nivel se refería, si entró hasta usted no sería muy exigente".

Esta contestación es gloria bendita: pic.twitter.com/s5Nt19JCuj — Sergio C. (@Lotar9) June 16, 2023

Las reseñas, muchas de ellas con varios años de antigüedad, son a cada cual más surrealistas, desde las respuestas con ladridos tras las quejas por tratar "como perros" a sus clientes, hasta en las que se burla de su propia forma de actuar.