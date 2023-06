Las reacciones más virales a las notas de la EBAU: llantos, risas y abrazos en TikTok al descubrir los resultados

Los resultados de la prueba de acceso a la universidad han comenzado a publicarse por todos los rincones de la geografía española y cientos de alumnos han decidido grabarse reaccionando a sus esperadas notas.

Tras hacerse viral el vídeo de una madre y una hija reaccionando a sus excelentes notas de la EBAU, muchos más tiktokers se han unido a la tendencia, comentando qué cifra esperaban y sorprendiéndose con la que habían conseguido.

Un grupo de amigas han ido escuchando una a una cómo ha sido su evaluación tras el examen en Madrid y han conseguido emocionar a más de un millón de usuarios.

En el perfil de @saramartn__ y acompañadas de sus madres, se ha podido ver cómo chillaban de alegría cuando superaban sus expectativas y como se apoyaban en la esperanza de la revisión cuando alguna cifra les decepcionaban.

Todas han conseguido superar los 10 puntos de media, unas notas nada envidiable para todas las involucradas. "Historia de España ha sido un robo", ha sido lo único que han comentado después de analizar todo.

En la marea de vídeos, hay una que ha destacado por su llantina nada más empezar a escuchar la nota que había sacado en inglés. "La mejor reacción que vais a ver de las notas de EBAU", ha escrito antes de alcanzar los 2.5 millones de reproducciones.

Al descubrir que había sacado 1,25 en inglés, comenzaba a llorar, convencida de que ya no iba a poder alcanzar la media que necesitaba. No obstante, el resto de notas son excelentes. Una alegría que no es capaz de procesar mientras aún sigue derrumbándose.

"No tiene desperdicio este vídeo", ha escrito @luciaa.poloo después, ya más relajada, asegurando que conseguirá entrar en la carrera que quería, pero no en la universidad que quería.

A pesar de ser un dramático momento, hay quien también ha tenido tiempo para bromas y ha decidido grabar la reacción de una alumna cuando la mienten diciendo que no ha alcanzado el cinco en ninguna materia. Ha sido el caso de @irenegarciaa13.

En seguida empezaba a esconder la cara al escuchar las notas, desesperaba con el resultado. Mientras amenazaba con llorar, el resto de sus familiares se reían. "Ahora vienen las notas de verdad", la avisan, enfadándola.

Cuando empiezan a llegar mejores notas, la joven se alegra más, aunque en los comentarios ha comentado que intentará ir a revisión después de sacar un 3,5 en historia.