Un chico se pone el casco de la moto del revés y se hace viral: "¿Ahora cómo se lo quita?"

Ponerse el casco a la hora de montarse en una motocicleta es una acción que puede salvar la vida de los pasajeros en el caso de tener un accidente de tráfico. Por ello, es obligatorio su uso, aunque, para que realmente proteja debe de estar colocado de la manera reglamentaria.

Y es que un casco tiene un funcionamiento sencillo, solo debe de colocarse encima de la cabeza y asegurarlo por debajo de la barbilla, nada especialmente complicado. Aunque, para un chico en TikTok, ha sido todo un reto.

Como así ha mostrado el usuario de la plataforma Jose Pech, ha mostrado la extraña manera en la que su sobrino se puso el elemento de protección. En lugar de introducir su cabeza en la parte baja, lo que hizo fue meterse en el hueco de la visera, pensado para poder permitir a la persona ver con facilidad.

"Hay personas bien extrañas" escribía el tiktoker en su vídeo sin dar crédito a lo que estaba viendo. "¿Cómo se lo puso?", se preguntaba al ver que no había manera de quitárselo. "No me sale", aseguraba el sobrino, intentando hacer fuerza para deshacerse de él.

El vídeo acumula ya más de 30 millones de reproducciones y casi dos millones de 'me gusta', por lo que no es de extrañar que haya comentarios de todo tipo. Muchos de los usuarios se preguntan "¿ahora cómo se lo quita?", aunque hay aún más mensajes en los que todavía no llegan a entender "cómo se lo puso" en un primer momento.