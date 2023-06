La queja viral de un titiritero que sufrió el vandalismo de unos niños en plena actuación: "Si tienes un hijo, tienes una responsabilidad"

"Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida", comenzó quejándose en TikTok Mario Enzo, un artista callejero que realiza espectáculos de títeres y que se hizo viral tras denunciar el maleducado comportamiento de unos niños en pleno show, algo que criticó interpelando directamente a los padres.

"Me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad", declaró el joven en su vídeo, que ya acumula más de un millón de visualizaciones en redes. "Estaba actuando en la calle y los niños han empezado a pegarle al títere, a insultarle, a hacer todo lo que se les ocurría. Hasta uno se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere".

"Los padres: ¿qué mierda tenéis en la cabeza? ¿Qué pensáis, que tenéis tiestos que andan, cagan y mean? Tenéis hijos y es una responsabilidad vuestra", estalló, muy enfadado. "Me han reventado la función y ni un padre ha venido, ha cogido al hijo del brazo y le ha dicho 'eso no se hace'".

"El niño no tiene culpa ninguna, la tienes tú que eres su padre o su madre", matizó, indignado. "Yo flipo, ¿qué mierda de sociedad estamos creando?".

"Cuando hago mis funciones quiero que salgan bien, pero es que esto se pasa de castaño oscuro. No tengo por qué aguantar esto, me parece una falta de respeto tremenda", continuó Mario Enzo. "O que dejes a tu hijo y te pires al bar de enfrente a tomarte una cerveza. Es tu hijo, colega, y hay que cuidarlo y educarlo, porque está en una sociedad con más personas".

"Se puede hacer de mil maneras y se puede hacer bien", destacó el titiritero, que aclaró que no tenía que no pedía que los padres gritaran o reprendieran fuertemente a sus hijos, sino simplemente un poco de educación cívica. "Cuando tú decides tener un hijo o te viene porque te venga, tienes una responsabilidad y la tienes que cumplir".

Tras viralizarse su vídeo, el artista callejero utilizó a su títere para poner en su boca su queja, como directo damnificado, aunque todo en tono de humor. Pero, al final de la publicación, el joven volvió a tomar la palabra: "Yo creo que todo esto todavía se puede cambiar. Estamos a tiempo y la palabra es educación".

Este martes, Mario Enzo entró en directo en Ya es mediodía y mostró las imágenes del momento, donde se ve, aunque los niños están difuminados, cómo se acercan y golpean al muñeco en plena actuación.

"La verdad es que pasa más de lo que a uno le gustaría, sí pasa. Este día en concreto fue distinto porque hubo muchísima pasividad respecto a todo el mundo que estaba presente", reclamó el artista, que aseguró que paró el show tres veces. "Nadie dijo nada, nadie hizo nada y nadie se movió".

"Estaban muchos padres de brazos cruzados, otros se les veía que intentaban decir algo. Uno llegó a acercarse por la parte de atrás y le dijo a su hijo que se estuviera quieto, pero si ves que tu hijo está pegándole al títere con el pie de micro, lo coges de la mano y lo sacas", pidió.