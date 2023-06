El troleo de una joven a un usuario que intentaba ligar con ella en Instagram: "Estoy dando volteretas"

Para algunas personas, las redes sociales son un espacio más en el que ligar, aunque también se corre el riesgo de caer víctimas de un troleo épico. Ese ha sido el caso de un usuario de Instagram que trató de ligar con Merce, una ferviente seguidora del Deportivo de La Coruña, que decidió aprovechar la ocasión para vacilar a su pretendiente con una respuesta que ha triunfado en redes.

Todo comenzó cuando la joven subió un selfie en una historia de Instagram, a la que el usuario reaccionó escribiéndole un comentario en señal de flirteo: "¿Cómo se dice 'bella como una estrella' en gallego?".

La respuesta de Merce, deportivista hasta la médula, fue la siguiente: "For zadepor", y un emoji de unas manos formando un corazón.

La respuesta pareció haber convencido al usuario, que posteriormente le ha respondido a todas sus fotos de Instagram con un "For zadepor".

"Estoy dando volteretas", ha escrito Merce en Twitter tras compartir las capturas de pantalla de las conversaciones de Instagram con su pretendiente.

La respuesta de Merce ha despertado las carcajadas de sus seguidores en Twitter, aunque algunos se han cuestionado si realmente el usuario ha caído de lleno en la broma o simplemente le ha seguido el juego. "Lo guay es que por el emoji sabe que es coña e igual te la sigue. Un capo ese señor", han valorado.

"Me hace dudar, porque me lleva siguiendo la coña meses, entonces no me queda claro si lo pilló o no, jajajaja", ha reconocido Merce. "Nunca lo sabremos", concluye el otro tuitero.