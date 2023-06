La lía y envía por error un mensaje a su exnuera pensando que era la novia actual de su hijo: "El mismo nombre tenía que ser"

A veces, agendar a varias personas en el móvil con el mismo nombre provoca que, en muchas ocasiones, no sepamos distinguirlos. Así le ha sucedido a una suegra quien, por error, ha enviado un mensaje de WhatssApp a la expareja de su hijo pensando que era su novia actual.

Una usuaria de TikTok, de nombre Sophie Kerschena, ha compartido la divertida anécdota que ha tenido con su exsuegra después de que se equivocase y le enviase un audio a ella en lugar de la actual pareja de su hijo, Lucas.

"Cuando la exnovia y la actual tienen el mismo nombre pero tu exsuegra no se acostumbra", son las primeras palabras que se pueden leer en el clip, que evidencia la conversación de WhatsApp que tuvo con la madre de Lucas, llamada Caro.

"Hola Soph. Sabes que justo hay partido en River. No sé si nos vamos a poder ver", se escucha decir en el audio a la mujer, quien iba a asistir al partido del equipo argentino Club Atlético River Plate e intentaba advertir a su nuera que la ciudad era "un caos" debido a la multitud de personas.

Sin embargo, ella no se percató de que le envió el mensaje a la persona equivocada. "Hola, Caro. ¿Cómo estás? Tanto tiempo... Yo soy Soph la ex de Lucas, no Soph la actual novia. Pero bueno, espero que estén muy bien. ¡Besos!", ha sido la contestación de la chica.

Ante esto, Caro se percató que se había confundido de persona ya que ambas tenían el mismo nombre. "El mismo tenía que ser", ha sido la divertida respuesta de la mujer. El clip, que acumula casi 300 mil visitas, ha provocado un sinfín de reacciones en la red social, en donde los usuarios han destacado historias similares.

"Mi mamá y mi madrastra tiene le mismo nombre" o "Mi ex y el actual se llaman Nicolás y cuando hablo con mi abuela de Nico me dice 'pero no te habías peleado o ya te arreglaste", son algunas de los comentarios que se pueden leer en el clip.