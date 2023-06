Una estadounidense alucina al conocer cómo se llama en España a los bazares: "¿Es políticamente correcto?"

Las personas que trasladan de su país natal a otra región suelen notar ciertas diferencias como, por ejemplo, las comidas, las costumbres o la forma de vivir el día a día. Sin embargo, otros suelen sorprenderse por otras cuestiones, quizá más frívolas. Así le ha sucedido a una joven estadounidense que vive en España y que ha alucinado al conocer cómo se llama en el país a los bazares.

La chica, de nombre Emily, ha publicado en vídeo en TikTok en el que pedía ayuda a sus seguidores sobre el uso de una palabra que, para ella, tiene cierta connotación negativa. El clip se ha viralizado en la red social acumulando más de 40 mil visitas.

Emily ha empezado explicando que necesita comprar algunos utensilios para su hogar, desde una cesta para la ropa hasta pantalones. "En España, cuando se necesita comprar diferentes materiales para la casa, se suele acudir al chino", ha expresado la joven. "¿Es políticamente correcto decir 'me voy al chino'?", ha preguntado, dejando entrever que, para ella, es un término malsonante.

Una cuestión que también iba dirigida para aquellos extranjeros que viven en España, a quienes ha preguntado si en sus países de origen se les llama de la misma manera. "Honestamente, no puedo pensar en lo que se considerará similar a esto. ¿Te gusta Home Depot? No, porque no se pueden comprar pantalones en Home Depot", ha manifestado irónicamente Emily. Home Depot es el primer comercio minorista de bricolaje del mundo y es lo más parecido a lo que podría ser Leroy Merlín en España.

El vídeo ha generado diversas reacciones en la red social. Algunos han asegurado que se trata de una "sustantivación del adjetivo. Un restaurante chino, se le llama 'chino'. Un restaurante japonés, se le dice 'japonés'. Un restaurante italiano, se conoce como 'italiano'".

Otros han explicado que "hace 20 años se llamaba 'todo a cien pesetas' o 'todo a un euro', pero cuando los chinos compraron el 99% de esas tiendas, pues lo llamamos por su nombre". Asimismo, algunos usuarios de Latinoamérica han afirmado que en sus países también se les denomina por el mismo término.