Las impresionantes imágenes de un McDonald's abandonado que sigue intacto desde su cierre

Ben James es un fotógrafo británico de 32 años que se ha especializado en hacer fotos de lugares abandonados, que luego comparte en su cuenta de Instagram, donde tiene ya más de 58.000 seguidores.

Uno de sus últimos proyectos lo ha llevado a cabo en un restaurante de la cadena McDonald's, ubicado en Chicago, y que lleva cerrado desde el año 2017, pese a lo que ha permanecido intacto desde entonces.

"Es bastante increíble estar allí, es algo así como The Last of Us", dijo Ben James en declaraciones al Mirror. "Lo que más me gustó fue que quedó todo, platos, cubiertos, platillos, tazas de café...", dijo.

"Daba la sensación de que esperabas que los comensales entraran en cualquier momento. Solía ser un lugar muy concurrido y estaba inquietantemente sentado en silencio... es literalmente como una escena de película de terror postapocalíptica", dijo.

Aunque el local se quedó vacío, Ben James se sorprendió de lo bien conservado que estaba el restaurante. "Ha estado abandonado desde alrededor de 2017", recordó.

El artista explica los motivos del cierre: "Uno de los gerentes estaba robando dinero y nunca regresó".

Según Ben James, "la cocina está en muy mal estado. La cocina quedó inhabitable a causa de un incendio. Pero, literalmente, podría reabrirlo con un poco de limpieza mañana mismo".