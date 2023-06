Una joven de 19 años asegura que un "espíritu maligno" la ha dejado embarazada

Una joven de 19 años ha asegurado que se ha quedado embarazada sin haber tenido nunca relaciones sexuales. La adolescente colombiana ha explicado que ha sido fecundada por un "espíritu maligno".

La chica explicó a TV Malambo, un medio de comunicación local de Colombia, que su embarazo se debe a una fuerza sobrenatural que la tomó tras experimentar sueños extraños y presencias sobrenaturales en su habitación.

La colombiana empezó a notar como la regla le faltaba hasta el punto en el que acudió al ginecólogo. Fue allí donde descubrió que estaba en cinta. Sin embargo, ha recalcado en todo momento que no se ha acostado con ningún hombre.

"No he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi madre me llevó al centro de salud para una revisión y allí descubrí que me había quedado embarazada", confesó en televisión.

La joven, consciente de que es difícil de creer, ha asegurado que dice la verdad. Sus declaraciones no han tardado en hacerse virales en redes sociales, donde muchos han asegurado que existen "casos similares" al de la chica.

"Está diciendo la verdad, he oído otros casos como este", explicó un internauta. "Lo último que deberían hacer su padre o su madre es echarla del hogar familiar".