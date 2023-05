Un 'influencer' japonés cambia por completo su aspecto con maquillaje: "La imagen de la izquierda es mi foto de perfil de Tinder"

Hatenyan, un joven japonés, se ha hecho viral en las redes sociales gracias a su gran habilidad con el maquillaje. Como así ha demostrado a través de cuenta de Twitter, pasa de ser un chico normal a otro completamente diferente e, incluso, a hacerse pasar por mujer.

El chico, de 22 años, cuenta ya con millones de fans a gracias su gran capacidad con la brocha. En Japón es considerado todo un influencer del mundo del maquillaje y la moda, aunque su fama no había traspasado fronteras hasta que uno de sus tuits se viralizó. Así atrajo a millones de internautas.

En la publicación aparecen dos fotografías, una de él antes de maquillarse y otra ya arreglado. "La imagen de la izquierda es mi foto de perfil de Tinder", escribió el chico en su perfil.

Y es que, como cuenta en tono de broma, al parecer Hatenya había tenido una cita con una chica, pero, al no tener tiempo, salió sin maquillar. al llegar al lugar donde habían quedado, la joven le rechazó asegurando que le habían suplantado. "Me mandó a mi casa diciendo que le había engañado, pero soy la misma persona ¿Por qué se enfadó?".

Lo cierto es que, de no ser por el piercing que tiene bajo el labio, las dos imágenes no se parecen en nada. Y es que, como la chica de la cita, no son pocos los que niegan el talento del joven. Por eso, a través de sus vídeos de YouTube o Instagram, el chico demuestra su talento.

Lo más sorprendente es el hecho de que, según el influencer ha asegurado, él ha aprendido a maquillarse de forma autodidacta. Así, consigue, gracias al poder de las pelucas, una buena base y rimel, pasar a ser una persona completamente diferente e incluso aparentar ser una mujer.