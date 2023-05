Acusan a Ana Guerra de racista por el texto de su última publicación: "Un marroquí robó mi bolso"

Ana Guerra vuelve a estar en el foco de todas las miradas, pero en esta ocasión no han sido sus dotes musicales las que han llamado la atención de sus seguidores. Y es que, la canaria ha compartido una publicación que se ha hecho viral por el mensaje que la acompaña.

La joven, que se encontraba en Barcelona, no dudó en hacer lo que cualquier visitante haría en su lugar, una sesión fotográfica para poder presumir de su viaje a la ciudad condal. Una acción que pasaría desapercibida de no ser por el problema que la cantante tuvo mientras posaba.

Así lo cuenta ella misma a en el texto que acompaña la serie de imágenes: "Este día, mientras me sacaba estas fotos, un marroquí robó mi bolso y mientras lo metía en su mochila. Víctor Elías se lo pidió amablemente (con cara de mala leche) y me lo devolvió. Así que, gracias, cariño por las fotos y el bolso".

El problema, como muchos de sus seguidores han destacado, ha sido el hecho de que recalque la nacionalidad de la persona. No son pocos los que han acusado a la actriz de racismo, pues, como así señalan, "especificar la nacionalidad lo único que hace es criminalizar".

La publicación, que lleva publicada desde el sábado, no ha sido editada. Y es que, cuando el pie de página empezó a viralizarse en las redes sociales, la mayoría de los internautas se creían que se trataba de una broma o una imagen editada a modo de meme. "No me puedo creer que sea real", se puede leer en uno de los comentarios de la publicación.

Por el momento la cantante no ha hecho ningún comentario al respecto y ha seguido publicando contenido de manera completamente normal.