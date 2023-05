El troleo de un grupo de amigos a su colega que empieza a trabajar de camarero en un bar

Comenzar en un nuevo empleo nunca es fácil, máxime si se trata de un trabajo de cara al público y al otro lado se encuentran caras conocidas de amigos y familiares que se dedican a vacilar. Eso es lo que le ha ocurrido a un joven que ha comenzado a trabajar de camarero en un bar de Vilafranca, y al que sus amigos visitan a diario para tomarle el pelo y, de paso, dejar constancia de ello en TikTok.

"Cuando tu colega ha empezado a trabajar en un bar y vas cada día a tocarle los huevos", puede leerse en el texto de inicio del vídeo.

Las imágenes publicadas en la red social muestran al joven camarero atendiendo con una sonrisa las demandas de sus amigos, que permanecen sentados en la terraza del establecimiento mientras se ríen e incluso le piden que les invite a algo.

"Colegón", "show, show", son algunos de los comentarios que se escuchan cada vez que su amigo el camarero se acerca a ellos con la bandeja de las bebidas.

En otro momento, el amigo les lleva una ración de patatas bravas y, para sorpresa de su grupo, que no para de bromear, se come una patata antes de dejar la ración sobre la mesa. "¿Te has comido una? ¡Se ha comido una!", exclama uno de ellos, señalándole.