La soldado británica que cambió el ejército por el camión y una cuenta en OnlyFans

Nicolle es una joven de Reino Unido que en redes sociales se hace llamar Trucker Baddie, algo así como "camionera traviesa". Hay varios motivos para ese apodo.

Antes de las redes Nicolle sirvió siete años en el ejército, una vida de la que acabó cansándose. Encontró en el oficio de camionera una salida y su sueño laboral y ahora lleva camiones desde la sede de su empresa en la localidad de Sunderland.

Con 28 años y sin ninguna experiencia previa, decidió aventurarse y al poco tiempo obtuvo su carnet para conducir camiones, profesión que empezó a ejercer porque le daba libertad, paisajes y tiempo de introspección, algo que la "enamoró".

Comenzó a subir sus aventuras a Instagram, donde tiene más de 54.000 seguidores y más tarde a Tiktok, donde tiene 160.000. Al poco, esa popularidad le dio una idea a ella y a su novio, Ben: abrir una cuenta de OnlyFans, donde suben contenido para adultos.

Pero es en el camión donde ella dice sentirse feliz, a pesar de que soporta el rechazo de algunos compañeros. "Hay hombres que me siguen, que me hacen vídeos y fotos sin preguntar. También he recibido comentarios de 'qué haces, es un trabajo de hombres'", explica sobre el machismo que sufre en su día a día.