AlimentaciónChino, el nuevo 'streamer' viral de Twitch, que atiende a sus clientes mientras juega en directo a 'League of Legends'

Un nuevo streamer está causando sensación en Twitch y en redes sociales. Hace apenas unos meses que ha comenzado sus directos, pero ya ha conseguido hacerse viral. Se trata de AlimentaciónChino.

Así se llama el canal que ha creado, Yang, el dueño de una tienda de bazar y comida que ha encontrado la manera ideal de llenar los ratos muertos de su trabajo: haciendo directo.

Y no solo eso, también juega al League of Legends. Comenta sus partidas al mismo tiempo que atiende a los clientes, creando una mezcla de estímulos que está arrasando.

Atentos porque os voy a presentar el mejor streamer de todo el año: alimentacionchino.



No, no es coña, literalmente su canal se llama así. Su nombre es Yang y es dueño de un bazar de alimentación. El tío hace directos jugando a League of Legends mientras atiende a los clientes… pic.twitter.com/cT2wXs9t9K — Zenitsu ⚡ (@ivangonzlez_) May 25, 2023

Todo ha sido gracias a un usuario de Twitter que han compartido todos los detalles del joven y ha atraído más de un millón de miradas a sus mejores clips. "El tío hace directos jugando a League of Legends mientras atiende a los clientes de su tienda y es mágico", ha explicado.

"Es platino en el LoL, está casado y tiene tres hijos, así que el factor multitarea de este tío es demencial", ha añadido. Y así se ve en los vídeos, donde cobra, fuma, habla e incluso responde al teléfono.

En uno de los mejores fragmentos, le dice a una teleoperadora que no habla en Español y esta comienza a hablar más despacio para intentar que le entienda. Ante el ridículo, Yang prefiere colgar.

el mejor clip es este sin duda la forma en la que lo manda al fondo del pasillo para buscarlo en google y se va corriendo como naruto para decirle que no tienen es arte https://t.co/UgEts083vP pic.twitter.com/d37L2KggyJ — Adrián Galindo (@galiindo13) May 25, 2023

Aunque, sin duda, el clip que más ha funcionado es uno en el que explica cómo funciona su trabajo. Cuando alguien aparece preguntando por una cremallera, él le indica que se encuentra al fondo de la tienda.

No obstante, cuando descubre lo que es tiene que correr a decirle que no venden una. "Te preguntan una cosa y primero les dices es que está fondo", ha aclarado después: "Mientras preguntas qué es o llamas a la familia y si no hay, no hay, pero el cliente se queda en la tienda".

Gracias a esta exposición, ha alcanzado los 15.000 seguidores en las últimas horas, después de tener apenas 1.000. Todos sus números no dejan de crecer e incluso ha alcanzado los 4.000 espectadores.