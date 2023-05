Esta semana, el testimonio de una tiktoker se ha hecho viral después de que narrara lo que le había sucedido en su hospital privado, algo que le hizo, a poco de dar a luz, tener que buscar uno público de urgencia.

Laura, con más de 400.000 seguidores en la red social, muestra su día a día embarazada y todos los pasos que ha ido dando en este tiempo. Actualmente, tal y como mostró este miércoles, está de 41 semanas y 2 días, por lo que pronto le inducirán el parto.

Sin embargo, el pasado viernes "entró en pánico" al enterarse de que su hospital privado, que le ha hecho todo el seguimiento y donde ha tenido todas las revisiones, le iba a cobrar el ingreso y el parto, pues no se lo cubría su seguro.

"Por qué he pasado de dar a luz en un hospital privado a uno público. Bueno, dar a luz todavía no", comentó en su vídeo, que tiene más de 335.000 visualizaciones, mientras enseñaba su tripa.

"Yo tenía programado una inducción en un hospital privado en Barcelona", continuó relatando. "Fue un trato impresionante y, como tengo seguro privado, que pago religiosamente todos los meses, pues voy y lo tengo todo ahí".

Sin embargo, el viernes, cuando "estaba de 40 semanas y 5 días", a punto de dar a luz, la llamaron del centro médico para decirle que el seguro "no cubre ingreso y hospitalización" y tendría "que pagar si quería dar a luz".

"Esto ocurre a las 2 de la tarde de un viernes. Lo primero que hago es entrar en pánico", aseguró la tiktoker. "Llevo pagando 51 euros al mes desde hace cuatro años, una bestialidad. Y me dicen 'es que tu seguro, al parecer, lo contraste sin ingreso ni hospitalización'".

"He de decir que mucho de esto es mi culpa", confesó, pues había olvidado un trámite que le faltó consultar, ya que su hospital le enseñó un papel que decía que el coste del parto era cero euros, pero tenía que llamar a su compañía para saber si lo cubría. "No llamé porque había tenido dos visitas a urgencias y daba por hecho que lo tenía (...) Para mí estaba cubierto, y no. Tonta de mí, debería haber llamado".

Tras llamar y no recibir respuesta, porque era un viernes a mediodía, quiso solucionarlo cuanto antes, porque estaba de más de 40 semanas y podía romper aguas en cualquier momento.

"Se me caían las lágrimas porque no sabía qué hacer. Lo tenía todo planeado y, justo antes de dar a luz, se me descuadra todo", recordó Laura. Al ser nueva en Barcelona, no conocía muchos hospitales públicos, así que pidió ayuda por redes.

Mientras tanto, preguntó por el coste en su hospital privado: "Nos dicen que un parto vaginal son 6.000 o 7.000 euros y un parto por cesárea son 9.000 o 10.000 euros más los extras y todo pagado de golpe, o sea, de un solo pago".

"Ese es el coste, obviamente, real de la sanidad. Ahí te das cuenta de la suerte que tenemos de tener seguros, de tener Seguridad Social, de tener una buena sanidad pública. Yo entiendo los costes, pero otra cosa es que yo lo pueda asumir", continuó.

Finalmente fue al hospital público San Juan de Dios de Barcelona y le encantó. "Es como si apareciese un arcoíris. Entramos a la recepción, la gente superamable, de verdad, un personal de diez, me pasaron directamente con una doctora", alabó. "Yo decía 'por favor, que me ponga de parto ahora mismo y me atienda esta doctora que me parece la persona más maravillosa, más calmada, más amable'".

"Hemos tomado la decisión de que, cuando salga, aunque se arregle todo (con el seguro privado), yo me siento más tranquila ahora mismo en el hospital público de San Juan de Dios", sostuvo. "Viva la sanidad pública, vivan los hospitales públicos, viva todo, de verdad. Tranquilidad absoluta".

"¡Ah, y viva el personal sanitario! Cara amable y ese trato a una persona que estaba estresada, sabiendo por todo lo que pasáis... No se os paga suficiente ni se os da las gracias lo suficiente", concluyó.