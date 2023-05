Solo tiene siete años, pero dice saber quién fue en otra vida: el popular diseñador Guccio Gucci. Max Alexander es un joven estadounidense que asegura que su pasión es la moda, una vocación a la que ya se dedica pese a su edad, y que le ha llevado a vestir a personalidades de la talla de la actriz Sharon Stone.

Max Alexander es todo un fenómeno en EE UU. Su talento innato a la hora de entender y participar en el mundo de la moda le han convertido en una celebridad y, de hecho, en su perfil de Instagram -plataforma que gestiona su madre- cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

El menor supo desde muy pequeño que se quería dedicar al estilismo. En 2021 le reveló a su madre su gusto por las prendas femeninas, así que le pidió un maniquí y se puso manos a la obra. "Yo no me di cuenta de eso. Él nos lo contó. Estábamos cenando durante el confinamiento y él simplemente lo anunció: 'Necesito un maniquí'", explicó su madre a People Magazine.

"Estaba muy serio. No se reía. Fue como 'vale, nunca te he visto interesado en la moda, ¿de qué estás hablando?'. Él me dijo: 'Eso es porque no tengo un maniquí. Si me das un maniquí, te lo demostraré. Soy un diseñador", añadió la mujer, que, una vez consiguió dicha pieza, observó cómo su hijo se centraba en sus creaciones y las colgaba. "Él empezó a hacer vestidos. Fue la cosa más loca", contó la entrevistada.

La madre de Max Alexander afirma que el menor, que no tenía influencias cercanas, empezó a crear ropa de manera autodidacta, aprendiendo a coser y a ejercer todos los pasos necesarios para hacer realidad sus creaciones. Cuando expresó su deseo de ser diseñador, todavía no había cumplido los cinco años. Según su madre, demostró al instante tener un don para idear diseños y manejar la máquina de coser. "Su gran sueño es hacer que la gente se sienta fantástica".