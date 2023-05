La respuesta de un hostelero a una camarera que quiere saber cuánto va a cobrar: "Prohibido preguntar"

Las condiciones laborales que vive el sector de la hostelería continúan siendo objeto de debate dentro y fuera de las redes sociales. El salario es una de las cuestiones que más se discuten junto al horario de trabajo. Sin embargo, no a todos los empresarios les sienta bien que les pregunten por el sueldo del puesto que se oferta, y así lo ha mostrado el usuario Soy Camarero en Twitter al compartir una conversación entre una aspirante a trabajar en un local y el dueño del establecimiento.

"Prohibido preguntar", ha escrito el tuitero en el mensaje donde ha publicado un diálogo de Whatsapp entre una mujer y su posible empleador.

"Hola, soy la chica que llamaste antes, Aida. Sería entonces de 2 a 10, con un día de descanso, y tenía una duda, ¿el sueldo cuánto sería? Para así ya darte una respuesta hoy, con toda la información. ¿Y el día de descanso, cuándo sería?", quiso saber la aspirante al puesto.

Después de que el hostelero le respondiera que le "parece" que son 1.190 euros, la interesada volvió a preguntar si esa cifra sería "en bruto o en neto".

Sin embargo, la insistencia por el sueldo no pareció gustar al hostelero, que en lugar de responder a su pregunta, le dijo de forma tajante: "Me parece que no te interesa, vale".

Ante esa contestación, la mujer trató de relajar el ambiente aclarando que solo se estaba "informando", sin éxito. "Sin tener una entrevista no te puedo decir nada", zanjó el hostelero.

La conversación ha indignado a muchos usuarios en Twitter, que han compartido también sus experiencias similares, algunos de otros sectores. "Hace años hice una entrevista y me llamaron la atención por preguntar cuánto pagaban. Parece que era una falta de educación preguntar, no estaba bien visto, como si el sueldo fuera un secreto que solo se revelaba a iniciados", ha escrito una tuitera en los comentarios a la publicación de Soy Camarero.

"En alguna entrevista no me han cogido, estando preparado de sobra, sólo por preguntar sueldo, día de descanso y si pagan horas extras... Es algo más que lógico y normal hoy día", compartía un usuario.

Otros se han centrado en analizar el tipo de respuestas dadas por el hostelero: "Siempre que una empresa no sea clara con el sueldo y condiciones desde el principio, piensa mal de ellos. Mejor no trabajar ahí", ha recomendado una tuitera. "Si el responsable intuye que no le va a interesar, ¿no será que sabe que son unas condiciones difícilmente aceptables?", se ha preguntado un usuario. "Lo primero es sueldo y después condiciones, si me ocultas esos datos antes de empezar, mal vamos", ha suscrito otro en la misma red social.