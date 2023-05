Una 'tiktoker' cuenta qué es lo que más echa de menos de España viviendo en EE UU: "Aquí son más sosos que un bocadillo de tiza"

Vivir en un país diferente al natal hace que, en muchos casos, se echen de menos cosas que jamás esperarías que lo extrañarías. Los aspectos más mundanos del día a día se convierten en una reliquia. Prueba de ello ha sido el vídeo que recientemente Aquí Sandra, una influencer de Tiktok, ha compartido con todos sus seguidores.

La joven lleva viviendo cinco años en EE UU y basa su contenido en explicar cómo es la vida en el país. Pero lo cierto es que no siempre es todo tan bonito como aparenta y no niega que a veces siente añoranza de su tierra natal.

Por ello, ha hecho una lista de las cosas que más echa de menos de España tras no haber vuelto desde 2019. Entre ellas, una de las que más destaca es la vida en la calle.

"Que todo el mundo vaya caminando a todas partes, que siempre haya un montón de gente en la calle, prácticamente a cualquier hora", ha contado la joven. Pero, no solo el poder caminar por las calles, sino también el poder moverse en transporte público. Y es que, como ha explicado, en el país norteamericano el metro "da miedo".

Por otra parte, destaca tanto las fiestas patronales, porque allí no se celebran, como el "arte de la gente". Entre risas, la influencer ha asegurado que los estadounidenses son "más sosos que un bocadillo de tiza".

No solo la gente y sus calles son cosas que añora, también la comida. "Lo que más echo de menos, más que a mi familia, es la comida de España. Pero esto sobra decirlo", cuenta Sara a cámara. Del mismo modo, ha explicado que las calles, a la hora de la comida, tampoco huelen: "Aquí, como no pases delante de un McDonald’s no hay olores de comida en la calle".

El vídeo cuenta ya con casi 600.000 visualizaciones y más de 50.000 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que la publicación se haya llenado de comentarios asegurando que a "las pequeñas cosas que no les prestamos atención hasta que nos vamos".