Graban en vídeo a una mujer limpiando cristales en un cuarto piso y con todo el cuerpo fuera de la ventana

El reportero y presentador Fede Arias ha grabado un vídeo, que subió a TikTok, en el que puede verse cómo una mujer arriesga su vida para limpiar los cristales de las ventanas desde el exterior de su casa, lo que no sería un problema si no fuera porque se hallaba en un cuarto piso.

En las imágenes puede verse a la mujer de pie en el alféizar de la ventana, pasando una bayeta por el vidrio, sin parecer importarle la distancia hasta el suelo, alargando el brazo y el cuerpo para llegar al extremo de la ventana y agachánsose y levantándose sin miedo.

"Lo acabo de grabar. No he gritado para no asustar a la mujer. He hablado con el portero del edificio. ¡Menuda locura! No se puede permitir", decía el comicador, del espacio Zeta Peta de Twich y exreportero de Sálvame.

"¡Es una temeridad absoluta! ¡Qué mal rato he pasado!", decía Arias, algo con lo que estuvieron de acuerdo algunos de sus usuarios, que le daban la razón, aunque no sea nada inusual al parecer. "Mi madre hace algo parecido y no hay manera de hacerle entender que eso es peligrosísimo, que es mejor que los cristales estén sucios a que pierda la vida, no hay manera de que lo entienda", decía uno de los comentarios.

"Qué locura, yo cuando tenía ese tipo de ventanas lo que hacíamos era desmontarlas para limpiarlas desde casa, pero después las pusimos abatibles, mucho más fácil para limpiar", aportaba otra usuaria.