Pilla a una alumna copiando y, aun así, la aprueba: "Misma prueba, distinta letra"

Una alumna de Argentina publicó en su cuenta de Twitter el comentario que le había dejado una profesora en el trabajo que ella misma había replicado a otra alumna. Para sorpresa de todos, aunque la docente se había dado cuenta de que la estudiante había copiado la prueba, decidió aprobarla.

La usuaria, de nombre Melina, compartió una imagen de la tarea corregida. "No me quemé", son las palabras que acompañan el post y en el que deja entrever que su hazaña tuvo sus frutos, pues a pesar de todo no obtuvo un suspenso.

"Mismo trabajo que Lauty", escribió la docente en el folio repleto de problemas matemáticos. La profesora era consciente de que la alumna había replicado el ejercicio a otra estudiante, pero, por suerte, junto al comentario se encuentra la letra 'B' rodeada por un círculo rojo, lo que indica que Melina estaba aprobada con un 'Bien'.

El tuit, que acumula casi 3 millones de visitas y casi 100 mil 'me gusta, ha generado un sinfín de reacciones entre los usuarios de la red social, quienes se han sentido identificados con la situación e, incluso, han adjuntado imágenes de casos similares. "Cómo olvidar cuando nos pasó lo mismo", "Te dije que cambiaras las palabras" o "La misma prueba con distinta letra", son algunas de las opiniones que se leen en el post.

Otros usuarios han abogado, a modo de broma, que al ser "matemáticas, si no estuvieran todos los trabajos iguales, sería un gran problema". "Mismas preguntas profe, ¿qué hacemos?", "Tenías que decirle 'mismas preguntas, mismas respuestas'" o "No entiendo a los profes de mates, como quieren que mis respuestas sean diferentes a las de mi compañero si las preguntas son las mismas", son algunos de los comentarios.

No entiendo a los profes de mate, como quieren que mis respuestas sean diferentes a las de mi compañero si las preguntas son las mismas pic.twitter.com/Xa3u0qeS13 — Dofi (@Dofi2npi) May 17, 2023

es matemática, si no estuvieran todos iguales ese sería un gran problema JAJAJAJA — nnnnnnnnnnnnnnnicole🌻 (@nnnnnnnnnicole_) May 17, 2023