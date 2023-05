Confunde un test de embarazo con una prueba para el COVID: "Me dolió bastante"

Hace tres años desde que el COVID irrumpiera la vida tal y como la conocíamos. Aparecieron las mascarillas y los test de Covid a los que, poco a poco, nos fuimos acostumbrando. Aunque parece que no fue así para todo el mundo.

Así lo ha demostrado una joven a través de su cuenta de Tiktok. La usuaria, judibanaa, ha compartido con todos sus seguidores el divertido despiste que ha tenido una amiga suya. Y es que, en lugar de una prueba para averiguar si estaba, o no, contagiada, la chica se equivocó y utilizó un test de embarazo.

"Mi amiga, la que sufre déficit de atención haciéndose una prueba de COVID", escribía la joven en el vídeo. En este se puede ver la conversación de las dos amigas. Algo normal si no fuera porque las dos "pruebas de covid" eran muy diferentes. Ainhoa, la amiga, le explicaba que había dado negativo en ambos test.

Al ver la foto, Judit no podía creérselo. De hecho, al principio creía que era una broma. "Uno parece de embarazo, el rosado", escribía a asombrada al ver la foto. Lo que no esperaba es que, realmente, se tratase de eso. "Ya decía yo que el rosa tenía el tubito de meter en la nariz, que era como muy ancho y me dolió bastante", respondía Ainhoa.

La publicación cuenta ya con más de un millón de visualizaciones y ha recibido casi 90.000 'me gusta'. Tanto la tiktoker como el resto de usuarios no pueden evitar reírse ante la situación, aunque algunos aseguran: "Me río, aunque sé que perfectamente podría ser yo".