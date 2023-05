La broma con la que unos amigos han entregado el dinero de la boda a una pareja: "Este es el juego de las lentejas"

Cuando una pareja se casa, lo normal es entregarles dinero. Pero, no hay una norma de cómo se debe de dar el regalo, por lo que hay quienes tiran de ingenio para hacer una broma a los futuros esposos. Con esta idea, un grupo de amigos han querido sorprender a la pareja.

Así lo ha enseñado Judit, una tiktoker, en su última publicación. "Se casan nuestros amigos, así que vamos en busca de hacerles una 'putadilla' para darles el dinero de la boda", comenzaba a narrar la joven. Así, ella, junto a un colega, han comenzado a planear lo que han llamado "el juego de la lenteja".

Para lograr su objetivo solo necesitaron una caja, un candado, una bolsa de tela y un kilo de lentejas. La broma era sencilla: meter el dinero en la bolsa y cerrarla con el candado. La gracia, sin embargo, era más complicada.

Y es que en tres de las lentejas escribieron los números del código del candado. Así, si la futura pareja de casados quería obtener el dinero, tendrían que encontrar los números entre las miles de lentejas de la caja. Así, tras mucho tiempo, los novios finalmente consiguieron hallar los números.

El vídeo cuenta ya con casi 400.000 reproducciones y miles de 'me gusta'. Por ello, no es extraño que se haya llenado de comentarios. Y es que, no son pocos los que aseguran que "teniendo amigos así, no hacen falta enemigos".