Una argentina descubre que los españoles son "una raza superior", aunque no queda claro si por algo bueno

Una joven argentina de 26 años que lleva tres semanas viviendo en España ha comentado algunas de las cosas que le llaman la atención de lo que ella percibe como costumbres locales.

Entre ellas ha estado una que le ha hecho envidiar la genética de los españoles. "Solo tengo algo que decir de los españoles: confirmado que son una raza superior".

"Los españoles se levantan un lunes y a las 10 de la mañana están de traje tomando cerveza", dice la argentina, que asegura que además es una cosa que ocurre también "el martes, el miércoles y así sucesivamente y de 10 hasta que...".

"El nivel de ingesta de alcohol es alucinande y eso que vengo de Argentina", explica, pero asegura que a pesar de beber desde las 10 de la mañana "los tipos laburan" (trabajan).

La joven también asegura que a España le va "espectacular". "También fuman un montón", asegura haber percibido, a pesar de lo cual la población está "envejecida" (en el sentido de que llegan a avanzada edad. "Lo cual me da paz porque digo, ah, viven".

"¿Cómo hacen para mantener ese ritmo de vida social, de actividad si yo salgo el sábado y llega el lunes y estoy llorando porque sigo de resaca? Y eso que tengo 26 años", se comparaba la tiktoker.

"Hay algo genético, no sé como lo hacen, son una raza avanzada", asegura como conclusión. Por supuesto, en los comentarios hubo quien la contradijo. "Yo de verdad no sé en qué España viven algunos, yo trabajo en una cafetería, y a las 10 ponemos café, no cerveza, a las 12 si...", decía una usuaria.

"Literalmente no he visto a nadie con cerveza a las 10 de la mañana en mi vida", decía otra usuaria entre risas, mientras que una se posicionaba a favor de la argentina: "Confirmo, no sé por qué la gente lo niega, en Galicia veo a gente de todos los estratos sociales bebiendo estrella galicia a las 9 de la mañana".