La segunda semifinal de Eurovisión 2023 está celebrándose y son 16 países los que se baten en duelo, sobre el escenario, para hacerse con una de las 10 plazas para la gran final del sábado 13 de mayo.

En la primera gala, otras 10 regiones se clasificaron, por lo que en la final competirán un total de 26 participantes, ya que a ellos se unen los cinco países del 'Big Five' (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España) y el ganador del año pasado, Ucrania.

Los grandes favoritos, como Suecia, Noruega, Finlandia e Israel, ya se clasificaron en la primera semifinal, por lo que esta segunda no genera las mismas expectativas, a excepción de Teya & Salena, que representan a Austria con Who The Hell Is Edgar? y ocupan un décimo lugar en las apuestas. Por ello, mientras esperan esta y las otras actuaciones, los fans están plasmando su humor en las redes sociales, inundadas de memes: