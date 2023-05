La primera semifinal de Eurovisión 2023 clasificó este martes a 10 países y cerró una gala sin apenas sorpresas, pues los grandes favoritos para los fans y en las apuestas, como Suecia, Finlandia y Noruega, pasaron a la final del sábado tras unas actuaciones deslumbrantes.

De las 37 regiones participantes, 15 se enfrentaron en la primera gala al veredicto del televoto. Pero, tras verse las actuaciones que iban a concurso y abrir las líneas, la televisión británica siguió ofreciendo show por parte de las artistas invitadas. Y, en concreto, la interpretación de la británica Rebecca Ferguson y la ucraniana Alyosha llamó mucho la atención.

Ambas hicieron un hermanamiento, al igual que los países, pues es Reino Unido quien celebra el certamen en Liverpool en colaboración con Ucrania, que ganó el año pasado. Las artistas cantaron Welcome To Our House y Ordinary World, de Duran Duran, con una gran escenografía que aprovechó todo el escenario.

Luces, pantallas y proyecciones holográficas mostraban mensajes de chat, tanto en inglés como en ucraniano, de refugiados. "Estoy en Alemania", "Os echo de menos", "Hemos cruzado la frontera" o "¡Lo conseguimos!" son algunas de las frases.

Esta conversación que se proyectaba eran en color azul y amarillo, en referencia a la bandera de Ucrania, lo cual ya llamó la atención a determinado público. Sin embargo, fue la representación de un móvil con una conversación, en la que los mensajes enviados eran amarillos y los recibidos eran azules, lo que terminó por mostrar una peculiar casualidad.

Vamos a ver quien se lo explica pic.twitter.com/9reb4QdEpW — Miquel (@miquelreverte) May 9, 2023

"Vamos a ver quién se lo explica", tuiteó un usuario que había entendido la referencia. Y es que ese tipo de conversación, con esos colores, coincide exactamente con el formato de Grindr, aplicación de citas para gays.

Muchos se rieron de esta curiosa coincidencia y, aunque bromearon diciéndole que tenía la "mente sucia" y que solo era la bandera de Ucrania, algunos usuarios destacaron que no entendían cómo nadie del equipo se había dado cuenta de ello.