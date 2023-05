El enternecedor mensaje de un padre a su hijo que decidió dejar la carrera: "Vas a triunfar porque ya lo estás haciendo como persona"

Twitter ha sido el escenario del emotivo momento en el que un padre alienta a su hijo a seguir adelante pese a la gran decisión que acaba de tomar. Un usuario, de nombre Milo, ha compartido el mensaje que le ha escrito su papá después de contarle que había decidido dejar la carrera que estaba cursando. En menos de 24 horas, el tuit ha acumulado casi 3 millones de visitas y más de 30 mil 'me gusta'.

"El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá", son las palabras que acompañan la captura de pantalla en la que se puede leer la conversación del hombre con su primogénito.

El joven admitió que la relación entre ellos no es la mejor, pero él siempre ha sido un gran apoyo en su día a día. Y no le falta razón pues su padre eligió las palabras correctas en el momento justo, siendo consciente de que no ha sido una decisión fácil. "No te ofusques porque las cosas no te vayan saliendo como tenías previstas, hijo", es el primer mensaje que ha escrito el padre de Milo.

El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá pic.twitter.com/EbiP2vB8UY — Milo (@milodente) May 8, 2023

"La vida, en general, es así para todos. Una lucha contracorriente, incluso para aquellos que se creen que lo tienen todo", prosiguió el hombre, quien también añadió que "las cosas suceden por algo" y que es "bueno enfadarse, pero en su justa medida".

En otro mensaje, el padre del joven le dejó claro que tiene muchas personas a su lado apoyándole en cada paso que dé en su vida. "Tu familia te adora, te quiere lo que no te imaginas. Y, lo más importante, estamos muy orgullosos de ti, aunque no te lo digamos todos los días", admitió.

El hombre alentó a su hijo a no rendirse a pesar de las dificultades que se encuentre en el camino y, sobre todo, a luchar por sus sueños. "Veras como vas a tener tu recompensa. Vas a ser muy feliz el día de mañana con todo lo que te has propuesto", expresó en un otro escrito. Para finalizar con su emotivo mensaje, le dejó saber a Milo que él iba a tener mucho éxito por la gran persona que es. "Y vas a triunfar porque, de hecho, ya lo estás haciendo como persona. Te quiero mucho hijo", concluyó.

El tuit presenta numerosos comentarios de usuarios que destacan el buen consejo que le ha dado su padre al joven o la ternura que le ha generado leer el mensaje. "Ese padre sabe dar buenos consejos", "Ya me achicopale", "Sé que no va para mi, pero igualmente gracias, no sabes cuánta falta me hacía falta leer eso" o "Que bonito mensaje, valora y cuida mucho a las personas que te cuidan de esta manera", son algunos de las opiniones que se pueden leer en el tuit.

Otros usuarios destacaron que les hubiera gustado recibir un mensaje así por parte de sus padres. "Nada le costaba a mi papa apoyarme cuando decidí cambiarme de carrera, se negó y me obligo a terminar la que no me gusta", "Que le costaba a mi papa ser así" o "Ostras qué envidia, qué suerte y enhorabuena, Milo. Seguro que acertó de pleno", son algunas de las opiniones.

