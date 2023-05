La desternillante conversación de una madre que le pide a su hijo ayuda para abrir una cuenta de OnlyFans sin saber lo que és

OnlyFans es la nueva plataforma de moda para ganar dinero, o eso es lo que se ha pensado esta madre viral tras descubrir que hay usuarios que, supuestamente, ganan hasta 40.000 euros al mes con sus perfiles.

Un vídeo de TikTok ha mostrado la surrealista conversación de una madre que le pide ayuda a su hijo para comenzar un negocio de suscripciones en la plataforma, sin conocer el tipo de contenido que se publica.

"¿Qué hay que hacer para tener OnlyFans?", pregunta por WhatsApp ante la mayúscula sorpresa de su hijo. "Yo no sé lo que será, pero puedo subir fotos de mis muebles", le comenta por audio.

"No sé por qué da dinero, pero a lo mejor a la gente le da por ver mis muebles o mis tutoriales", seguía comentando, mientras su hijo seguía insistiendo en averiguar si es una broma o no.

"No sé de qué te ríes, ¿cómo te voy a estar vacilando? Te voy a mostrar lo que es", continúa, ya enfadada. Tras compartir una captura de pantalla de la descripción de Google, su hijo le da una definición más acertada que la deja sin palabras mientras está grabando otro audio.

"Mamá, que es para subir porno y fotos desnudas por las que la gente paga", le explica entre risas, aún sorprendido con la idea de su madre de intentar vender fotos de muebles.

"Entonces no me lo hago, ¿no?", concluye ya totalmente desternillada. "Tú imagínate la cara cuando me has dicho que te gestione el OnlyFans", ha añadido su hijo, aun recuperándose del susto.