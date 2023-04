La contundente respuesta de una policía por los comentarios sobre su físico en TikTok: "Me declaro culpable..."

La Policía Nacional busca reflejar una imagen de cercanía con la población. Es una de las razones por la que, cada vez más, se van abriendo camino en las nuevas plataformas digitales con el fin de transmitir diferentes mensajes. Así, la cuenta del cuerpo en TikTok acumula más de 1,6 millones de seguidores y más 13 millones de 'me gusta' en el total de sus publicaciones.

El perfil de TikTok de la Policía Nacional acostumbra a publicar contenido y, en algunos de ellos, los protagonistas son los agentes del mismo cuerpo. Aunque la mayoría de los clip tienen una buena acogida entre el público, la grabación compartida este lunes ha generado un clima de opinión muy diferente y, de hecho, se ha viralizado en la red social acumulando más de 1 millón de views.

El vídeo en cuestión tiene como protagonista a una agente del cuerpo y su título es "5 consejos para evitar ser una víctima en la compra de vehículos de segunda mano". La policía se centraba en dar una serie de tips para tener en cuenta a la hora de adquirir un coche usado.

Sin embargo, los usuarios se centraron en observar el físico de la agente en lugar de escuchar el mensaje. Así, la mayor parte de los más de 3.000 comentarios que tiene la publicación hablan del cuerpo o de los ojos azules de la chica.

"¡Llévame arrestado, por favor! Estoy esposado a tus ojitos, guapísima", "¡Oh, my God... Cómo está el cuerpo de la Policía Nacional", "¿Eres policía o modelo?", "Me declaro culpable de haberme enamorado", "No me he enterado de nada, pero viva el cuerpo", "Buenorra", "Está tremenda la tía", "El gobierno no tiene presupuesto para tallas más grandes, es mejor marcar los airbags" o ",Menudo cuerpo de seguridad y fuerza del estado", son algunas de las opiniones.

Ante esto, este miércoles la agente ha compartido otro vídeo basado en los comentarios de la anterior publicación. "¿Has recibido mensajes o comentarios de este tipo en redes sociales? No tienes que aguantarlo. Repórtalo a la plataforma y, si es delito, denúncialo. Lo perseguiremos", es la contundente respuesta de la policía.

Contrario a lo esperado, en el clip se leen numerosos mensajes de apoyo. "El nivel de impunidad de muchas personas para venir y soltar estas barbaridades es alucinante. O sea hasta a la cuenta de la policía", "Hay que cambiar muchas cosas... Hemos ido para atrás", "Gran mensaje. Bravo. ¡Qué orgullo de policía!", o "Muy bien dicho. Todo mi apoyo para ti. No se puede consentir esta falta de respeto", son algunos de ellos.