La comentada reseña de una clienta por su descarada manera de llamar a un camarero: "Pide educación, pero carece de ella"

Las reseñas de Google dan mucho de que hablar en las redes sociales. En una nueva publicada por la cuenta de Twitter Soycamarero, una mujer escribió un comentario sobre su experiencia en un bar de tapas de Asturias.

"Fui dos veces y no volveré, porque los camareros, telita", comienza en su texto. La mujer asegura que chistó a uno de los camareros para pedirle la cuenta: "No le voy a dar voces y tampoco sé cómo se llama ni me interesa".

Para ella, la reacción del trabajador fue "grosera". "Me dijo que no le chistase y me llamó maleducada, cuando educación ninguna la de él", considera la mujer, que alega que el bar se ha quedado ya con "tres clientes menos".

Pide educación pero carece de ella. pic.twitter.com/9pIKAkNByo — Soy Camarero (@soycamarero) April 26, 2023

A esta queja, ha sido precisamente el propietario del establecimiento quien le ha respondido. "¿De verdad estás protestando porque el camarero te llamó maleducada cuando lo llamaste chistándole como a un perro?", es la pregunta que le plantea.

"Te digo una cosa, si usted está acostumbrada a llamar a los camareros así, aquí no vuelva, gracias", le comunica de una manera tajante. "Me parece surrealista que encima usted proteste", añade, para concluir con su respuesta.

La contestación por parte del propietario no ha tardado en hacerse viral y ha recibido apoyo por parte de los internautas que la han leído. "Pide educación pero carece de ella", cita la propia cuenta que comparte la reseña, "¡Como odio cuando nos llaman como a los perros! Como me trates, te trataré", apunta una usuaria que dice ser camarera, "Qué falta de respeto", opina una tercera, "Clientes así, cuanto más lejos, mejor. No pierdes nada, ganas en salud", alega una cuarta.