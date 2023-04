Critica ante su jefe los cambios de hora en el trabajo y, tras un enfrentamiento, le despide: "Disponibilidad inmediata"

El intercambio de mensajes en WhatsApp entre un camarero y su empleador está teniendo mucha repercusión. La cuenta especializada @SoyCamarero, que ha compartido parte de esa conversación bajo el título "Disponibilidad inmediata", muestra que esta comienza con el dueño del local avisando a primera hora de la mañana al trabajador de que libra al día siguiente.

Condiciones que acepta el empleado. No obstante, a las 22.53 horas de la noche, el hostelero le vuelve a escribir advirtiéndole de un cambio de planes, con lo que tiene que acudir finalmente a su cubrir un turno de 13.00 a 17.00 horas.

Un cambio que el camarero acepta, e incluso le confirma que irá, pero dejándole clara su opinión al respecto: "No puedes cambiar o decirme el horario el mismo día o a las once de la noche. Que ya había hecho planes y ahora tengo que deshacerlos".

"Descansabas mañana porque había poco trabajo, pero salieron comidas. Tú estás de extra si hay más trabajo trabajas más y si hay menos trabajas menos, no sé si lo entiendes. Si no quieres venir mañana, me lo dices y sin problema. Ya me dices lo que sea", es la respuesta de su jefe.

La cosa no queda ahí, ya que sigue el enfrentamiento dialéctico. "Yo sé que estoy de extra, pero eso no significa que no pueda hacer planes por si me avisas tarde o cambias. Yo mañana te lo echo, pero te lo digo para la próxima", escribe el camarero.

El empresario, ante esta respuesta, le vuelve a decir: "No vengas", dando a entender que está despedido, algo que acepta el empleado. "Ya no voy más, me pagas siete horas que me debes y estamos en paz. Gracias por todo, pero tenemos diferentes opiniones", es al conclusión de la conversación y a la que llega el trabajador.