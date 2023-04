El desayuno español se hace viral con el 'breakfast in Spain' y algún que otro troleo con referencias a una vieja rima

Los caminos de la viralidad son inescrutables. Y más si el humor o lo patrio o las dos cosas al mismo tiempo, tienen algo que ver. Es lo que ha ocurrido con el 'Breakfast in Spain' (desayuno en España), un término en tendencias gracias a los usuarios de Twitter.

Hace pocas horas un usuario subía una imagen de una bucólica mesa puesta para el desayuno, en un ambiente bonito y con flores, además de las viandas. Entre sus casi 800.000 seguidores debía haber muchos españoles, pues inmediatamente comenzaron las respuestas.

La mayoría eran de usuarios que se limitaban a subir nuevas fotos de sus propios desayunos, con jamón, zumo, tomate, montaditos, tortilla, café... pero también había quien subía composiciones más humorísticas o incluso hacía referencias a refranes poco sutiles y nada elegantes, como aquel que dice "café y cigaro...", ya conocerán el final.

Incluso había quien contradecía a la idealizada foto. "Esto no es breakfast in spain. Breakfast in spain es un café con leche y un paquete de galletas María en la cocina, con una (1) luz encendida en toda la casa", decía un usuario. "Sabrá esta que breakfast in spain es beberte un puleva por la calle porque pierdes el autobús", aportaba otro.

A continuación reproducimos el tuit original y algunas de las respuestas a este asunto viral.