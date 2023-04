Un pasajero entra en cólera durante un vuelo tras escuchar los llantos de un bebé: "Si el niño puede gritar, yo también"

Hay personas que todavía no están preparadas para convivir con bebés y, si son ajenos, menos aún. Es por ello que, en algunos ámbitos, existen alternativas exclusivas para adultos, como son los hoteles especiales sin niños. No obstante, esta modalidad aún no ha llegado a los vuelos.

Un tiktoker, llamado Mark Grabowski, ha compartido la situación que vivió durante su viaje en avión a Florida, en el que un hombre perdió los estribos tras despertarse por los llantos de un bebé. Una situación que poco tardó en viralizarse en la red social y que, además, acumula opiniones de todo tipo.

A pesar de que el vuelo sobrevivió a las trabas provocadas por el clima, lo que provocó un retraso en el viaje, a lo que no pudo hacer frente fue a la tormenta que se gestó dentro el avión cuando un pasajero empezó a maldecir y gritar de manera incontrolable desde su asiento.

El resto de los tripulantes no daban crédito a la situación y, aunque el personal de la aerolínea intentaba calmar al hombre, este no daba su brazo a torcer. "Si el niño puede gritar, yo también", expresó tajantemente el hombre cuando los azafatos le pedían que se tranquilizara.

"¿Puedes calmar al niño, por favor? Tenía los auriculares puestos...¡Estaba durmiendo!", prosiguió gritando el pasajero, quien, además, pidió al personal que hicieran algo con el ruido. Totalmente fuera de control, el hombre empezó a elevar su tono y a expresarse de manera poco respetuosa.

"Estamos en una maldita lata con un bebé, en una maldita cámara de eco. ¿Por qué grita el bebé? Yo no estoy gritando. ¿Quieres que grite? Voy a gritar. ¡Por favor, detén al bebé!", dijo el hombre, quien prosiguió en su línea incluso cuando los llantos del bebé ya habían cesado.

Ante esto, el personal tomó la decisión de contactar a las autoridades, ya que los gritos del pasajero continuaron durante casi todo el vuelo. Cuando el avión aterrizó, el hombre se negó a bajarse de este, por lo que los azafatos se vieron en la tesitura de darle dos opciones: que abandonara el avión por su propio pie o que fuera expulsado a la fuerza.

Finalmente, la Policía tuvo que escoltar al hombre hasta fuera del avión, aunque no lo arrestó. "Felicitamos a nuestra tripulación por exhibir una profesionalidad sobresaliente al manejar una situación desafiante, y ofrecemos nuestras disculpas a los demás pasajeros a bordo que tuvieron que experimentar un comportamiento tan inaceptable", fueron las palabras expresadas por un portavoz de la aerolínea ante el incidente.

El vídeo acumula ya más de 250.000 reproducciones y numerosos comentarios en los que algunos usuarios apoyan la reacción del tripulante y otros la reprochan. "No es capaz de calmarse él, que es un adulto, cómo puede pedir que un bebé se calme si quizás le duele algo", "Yo me pondría igual la verdad", "Por eso, vuelos especiales, con niños y sin niños. No todos queremos estar escuchando gritos de bebés. Pobre caballero", "Esta no es la forma de manejar esto" o "Todos en el avión lo estaban pensando pero él fue quien lo dijo", son algunas de las opiniones.