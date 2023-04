Sorprende a su novia con una "espectacular" replica de un mueble del que se había enamorado: "A esto aspiro"

Algunas personas suelen impresionar a su pareja con diferentes detalles como un perfume, unas flores o, incluso, un viaje inesperado. Pero otros optan por sacar a relucir sus habilidades para los trabajos manuales y les asombran con un regalo único. Así le ha sucedido a una chica, quien le dijo a su novio que le gustaba un mueble y este le realizó una replica que poco dista del mobiliario original.

La chica, más que encantada con el detallazo que ha tenido su chico, ha compartido una imagen del resultado final en Twitter y, en cuestión de horas, la instantánea se ha viralizado. "Hace unos meses vi un mueble que me gustaba...", han sido las primeras palabras que dan pie a un tuit que acumula ya casi 100 mil 'me gusta' en tan solo dos días desde su publicación.

Cuando la tuitera le mostró la estantería a su novio, conocedor de sus destrezas con las herramientas de carpintería, este le aseguró que para él "no era muy difícil hacer un mueble parecido". De lo que la chica no era consciente es que su pareja era todo un 'manitas' así, poco después, la sorprendió de la mejor manera.

Hace unos meses vi un mueble que me gustaba. Novio dijo que capaz no era muy difícil hacer algo parecido. El resultado después de cortar, soldar, pintar:

ESTA es la vara amigas. pic.twitter.com/uAjB6T8xkV — Joaqui (@cambrignoni) April 17, 2023

Tras ponerse manos a la obra, el producto final fue muy parecido al mobiliario que la chica había visto en la tienda. "El resultado después de cortar, soldar y pintar: esta es la vara amigas", ha escrito junto a una imagen en la que se ve la estantería.

En el post también se pueden leer numerosos comentarios de usuarios que están fascinados con el "espectacular" mobiliario que elaboró el chico. "A esto aspiro en verdad. La idea de crear/armar cosas con la persona que ame suena un planazo", "Deberían hacer tutoriales porque se ve difícil, pero quedó lindo", "Para mi el verdadero metas a futuro es hacer estas cosas con mi pareja", "Espectacular ¡Qué ganas de copiarte la idea!" o "No lo quiero, lo necesito", son algunos de ellos.

a esto aspiro en verdad….la idea de crear/armar cosas con la persona q ame suena a un planazo https://t.co/D4HQ5JhGJ0 — 🌊 (@mariferrrsl) April 18, 2023

Quedo muy bueno! Por casualidad tienes un del diseño o layout para copiar la idea? — 𝕁𝕒𝕚𝕞𝕖 (@jcoldeira) April 18, 2023

no lo quiero lo necesito — antonella (@antocampa) April 18, 2023

Deberian hacer tutoriales mas seguido, xq se ve re dificil lpm pero que lindooo — palinn (@pausambros) April 18, 2023

Espectacular. Que ganas de copiarte la idea! — Ariastoneta de Alfreso Arias DT (@ElBolitaUruguay) April 17, 2023

Otros internautas destacan casos similares. "De las cosas que más amo de mi esposo es justo eso. Él me ha hecho desde mesas de centro, bares o cualquier cosa que le pido en madera" o "Un día fui a Easy con mi novio y vimos un maquillador individual. Le dije que me gustaba así que él me lo hizo y me lo regaló de sorpresa por mi cumpleaños", son algunas de las historias que se pueden leer en el tuit.

De las cosas que más amo de mi esposo es Justo eso, el me ha hecho desde mesas de centro, bares cualquier cosa que le pido en madera hasta paredes a levantado donde le he pedido 🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼 amo! — Lu (@LuMerequetengue) April 18, 2023

Un día fue a Easy con mi novio y vimos un maquillador individual. Le dije que me gustaba asique él me lo hizo y me lo regaló de sorpresa para mi cumpleaños 😭❤️ pic.twitter.com/xDpgOuXNok — Andrea (@acmoralesch) April 18, 2023