La sorprendente confesión de un pequeño adolescente en un vídeo sobre infidelidades: "Me apetecía con las dos"

Las entrevistas por la calle cada vez son más habituales en TikTok. Solo hace falta un micrófono, un móvil y tema jugoso. En esta ocasión, las infidelidades.

El tiktoker Yago Requiem caminó por las calles de Galicia preguntando a la gente si alguna vez "le habían puesto los cuernos" y no sabía que iba a encontrar una historia de oro, ya con un millón de reproducciones.

Una joven algo apenada, asegura que "ahora mismo" acaban de serle infiel. "Íbamos a quedar para liarnos y se estaba liando con una cuando llegamos", ha comentado, con sus amigas de fondo criticando la actitud.

Vivimos en una simulación pic.twitter.com/KvFxPWLzst — ceciarmy (@ceciarmy) April 16, 2023

Sin embargo, el protagonista en cuestión parece orgulloso de su hazaña. Por eso, interrumpe la entrevista para dar su versión de los hechos. "No son cuernos porque no éramos novios", asegura.

Ante la confusión del entrevistador, reitera su comportamiento. "¿Te estabas liando con una hace dos horas y luego pretendías liarte con ella?", le pregunta. "Me apetecía con las dos", asegura sin rodeos.

Una surrealista declaración que, sin embargo, no es lo más sorprendente del vídeo. Después de la traición, la joven asegura que no va a pasar de él. "Me acaba de pedir salir y le he dicho que sí", ha asegurado.

De hecho, a pesar de la sorpresa de todo el grupo, han sellado su amor con un beso ante las cámaras. "Empezamos bien", se ha preocupado Yago, que no prevé un buen futuro para la pareja de adolescentes.